الخارجية الفلسطينية تعزي الأردن في عسكريين قتلا بحادث قافلة المساعدات الإنسانية

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية أحر التعازي إلى الأردن في عسكريين اثنين قتلا في حادث تدهور 3 شاحنات عسكرية أمس ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية كانت متجهة من المملكة إلى قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن تعازيها الحارة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باستشهاد الرقيب عماد العرام والجندي يحيى الصياح من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، إثر الحادث الأليم الذي وقع يوم أمس نتيجة تدهور شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات اغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة".

وأضاف البيان: "وتتقدم الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء، وتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وختم البيان: "تثمن الوزارة الجهود التي تبذلها المملكة والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وكان مصدر عسكري أردني، أفاد أمس الأحد بمقتل عسكريين أردنيين وإصابة اثنين آخرين في حادث تدهور 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح المصدر ذاته وهو مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الشاحنات الثلاث تدهورت نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

المصدر: RT