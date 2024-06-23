حراك 17 فبراير بمصراتة ينتقد إحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية بمجلس الأمن

أصدر حراك 17 فبراير في مدينة مصراتة بيانًا بشأن إحاطة ستيفاني خوري، نائبة رئيس البعثة الأممية بمجلس الأمن الدولي.

وصف البيان الإحاطة بأنها "مفرغة من كل ما هو متوقع لحل الأزمة في ليبيا"، مشيرًا إلى عدم تقديمها خارطة طريق واضحة لتجاوز الانسداد السياسي وعدم تسمية المعرقلين للعملية السياسية على مدى السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن الانقسام السياسي والمؤسساتي قوض أمل الليبيين في وجود حكومة تسيطر على كامل التراب الليبي وتوحد مؤسسات الدولة.

إقرأ المزيد

كما استهجن الحراك تعامل البعثة الأممية مع قضايا جوهرية مثل استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا بالرغم من حظر مجلس الأمن.

وأكد الحراك على ضرورة وجود دعم دولي حقيقي لحل الأزمة في ليبيا، من خلال مساعدة الأطراف الليبية الرئيسية والمتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى إشراك القوى والأحزاب السياسية.

وحذر من استمرار الوضع الحالي، مما قد يؤدي إلى تحرك شعبي يطالب بإنهاء المعاناة وتجاوز الانسداد السياسي.

المصدر: RT