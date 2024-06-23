"حزب الله يبث لقطات من استهدافه لمبان في مستوطنة المطلة واندلاع النيران فيها (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها في وقت سابق، استهدف فيها مباني يتموضع فيها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها وبمحيطه.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة".

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وأكد "حزب الله" أمس السبت أنه نفذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة، حيث صدر عنه بيانان منفصلان جاء فيهما أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة": "

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية يوم السبت 22 يونيو 2024، مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة، ما أدى الى اشتعال النيران فيها، وذلك ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة الخيام أمس (الجمعة)". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 22 يونيو 2024 مبان يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في يارون ‏وراميا وكفركلا".

المصدر: RT‏