مصر.. السيسي يوجه رسالة إلى العاملين بالدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة

بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للخدمة العامة، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، رسالة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية.

وجاء في تدوينة نشرها حساب الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمي على منصة "إكس": "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص".

وأضاف السيسي: "وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدا دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير".

في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكداً دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 23, 2024

جدير بالذكر أن يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة يهدف إلى الاحتفال بقيمة وفضيلة الخدمة العامة للمجتمع، وتسليط الضوء على مساهمة الخدمة العامة في عملية التنمية، والاعتراف بعمل الموظفين العموميين، وتشجيع الشباب على متابعة وظائف في القطاع العام.

المصدر: RT