إصابات وأضرار كبيرة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة القديمة (فيديو)

قال شهود إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في مدينة غزة القديمة، فيما تداول ناشطون مقاطع فيديو لأطفال جرحى يبدو أن بعضهم قتلوا، بالإضافة للعديد من الإصابات وأضرار جسيمة بالمباني.

وظهر في مقطع فيديو استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا خلف "مدرسة اللاتين" في مدينة غزة القديمة وهرعت طواقم الإسعاف لإجلاء أطفال مصابين ويبدو بعضهم وقد فارق الحياة جراء الجروح الخطيرة.

مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة القديمة بعد ظهر الجمعة. #عاجلpic.twitter.com/tyWWHROcFT — خبرني - khaberni (@khaberni) June 21, 2024

كما أظهر مقطع الفيديو دمارا في المنزل المستهدف وتجمع المواطنين للتعامل مع عواقب القصف الإسرائيلي. وكتب ناشرو الفيديو أن قتلى وجرحى سقطوا في المكان جراء الاستهداف.

المصدر: RT