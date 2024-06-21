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إصابات وأضرار كبيرة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة القديمة (فيديو)

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إصابات وأضرار كبيرة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة القديمة (فيديو)
Globallookpress
أطفال يتفقدون مكان قصفه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
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قال شهود إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في مدينة غزة القديمة، فيما تداول ناشطون مقاطع فيديو لأطفال جرحى يبدو أن بعضهم قتلوا، بالإضافة للعديد من الإصابات وأضرار جسيمة بالمباني.

وظهر في مقطع فيديو استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا خلف "مدرسة اللاتين" في مدينة غزة القديمة وهرعت طواقم الإسعاف لإجلاء أطفال مصابين ويبدو بعضهم وقد فارق الحياة جراء الجروح الخطيرة.

كما أظهر مقطع الفيديو دمارا في المنزل المستهدف وتجمع المواطنين للتعامل مع عواقب القصف الإسرائيلي. وكتب ناشرو الفيديو أن قتلى وجرحى سقطوا في المكان جراء الاستهداف.

المصدر: RT

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