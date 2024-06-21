مصر.. متجر جديد يضع حلايب وشلاتين على خريطة السودان

ضجت مواقع التواصل المصرية بعد وضع محل عطارة في الإسكندرية حلايب وشلاتين على خريطة السودان.

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ووفقا لموقع "القاهرة 24" قالت صاحبة محل العطارة الذي يحمل اسم سلة غذاء العالم، والتي تدعى أم شكري: العلم ده غير مقصود، وإحنا خدنا بالنا من الحملات اللي على النت، واتصلنا بالمصممة وقالت إنها هتغيره وهتجيبلنا العلم الجديد يوم السبت.

وتابعت: لقينا بوستات كتير عن محل تاني بيتهاجم بسبب العلم، ولما بصينا على العلم لقيناه نفس اللي عندنا، فاتصلنا بالمصممة وهي مصرية وبعتنلها إسكرينات بالصور، قالت ما أعرفش هل الكلام ده بجد، فقلنا لها أيوه الكلام ده بجد وإحنا عايزين نغير العلم، قالت إنها هتعمل واحد جديد بدون أي زخرفة وهنستلمه يوم السبت.

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا صورة لـ محل بالإسكندرية يضع حلايب وشلاتين المصرية ضمن خريطة السودان.

وتبين من الصورة المتداولة، أنه محل عطارة بمنطقة شارع صلاح الدين، خلف شارع خالد بن الوليد.

وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب محل سوداني، بعدما وضع على واجهة المحل خريطة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان للسودان وقامت بترحيله.

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