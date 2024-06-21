بعد اعتراف أرمينيا.. فلسطين تؤكد استمرار العمل على إنهاء العدوان على شعبها

رحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين، مؤكدة "استكمالها العمل مع الدول والمؤسسات الدولية لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين أن إعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين جاء أيضا انطلاقا من إيمانهم بمبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب.

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وعبرت الخارجية عن القناعة المشتركة أن حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والعدالة، هو الطريقة الوحيدة لضمان الأمن والسلم.

وشددت على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الأرمني والفلسطيني، وأكدت على أن هذا الاعتراف الذي يعبر عن أصالة العلاقات التاريخية، يأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتصويت الإيجابي لأرمينيا على القرارات الفلسطينية.

ووصفت هذا القرار بالاستثمار الحقيقي في السلام، وخطوة عملية لدعم حل الدولتين المتعارف عليه دوليا، وللجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية في هذا الصدد، أنها مستمرة في دعوة الدول لاتخاذ خطوات لا رجعة عنها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والعودة والاستقلال الوطني في دولته وعاصمتها القدس، إنصافا لما تعرض له من ظلم تاريخي.

المصدر: RT