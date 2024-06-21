لبنان.. "بيبسي" تصدر توضيحا بعد دعوات إلى مقاطعة منتجاتها

أصدرت الشركة العصرية اللبنانية للتجارة، صاحبة امتياز تعبئة "بيبسي" بيانا نفت فيه الاتهامات التي طالتها لناحية دعم إسرائيل، مؤكدة أن هذا "الاتهام الباطل لا أساس له من الصحة".

وأضاف البيان أن الشركة يهمها أن تؤكد أنها شركة لبنانية وهي من أوائل الشركات التي آمنت وساهمت في نهضة الصناعة الوطنية، إذ تضم أكثر من ألف عائلة لبنانية من جميع المناطق، وهذه العائلات لا ترضى بتخوينها.

وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المحامي محمد زياد جعفيل تقدم بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت إثر إقدام "الشركة العصرية اللبنانية للتجارة" (معبِّئة مشروب البيبسي كولا في لبنان) على تعديل شعارها التجاري بشكلٍ مشابه لعلم إسرائيل ووضعه فقط على أغطية عبواتها، وإبقاء شعارها القديم على العبوة في ذات الوقت، وطرحها بشكلٍ مفاجئ في الأسواق اللبنانية.

وطلب "وقف تداول هذا الشعار التجاري وإلزام الشركة بسحب منتجاتها فورا من الأسواق، والتحقيق مع ممثلي الشركة وإحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء الجزائي المختص تمهيدا لإدانتهم بجرائم إثارة الفتن ومحاولات التطبيع وانتهاك قوانين المقاطعة مع العدو الإسرائيلي".

المصدر: RT