رئيس بلدية رفح: المدينة بأكملها صارت منطقة عمليات عسكرية إسرائيلية

أكد رئيس بلدية رفح أحمد صوفي أن المدينة بأكملها صارت منطقة عمليات عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى انعدام الخدمات الصحية بالكامل في المدينة المنكوبة.

وأفاد رئيس البلدية بأن "منازل جنوب شارع أبو بكر الصديق ومربعات سكنية دمرت بالكامل"، مشددا على أن "المدينة تعيش كارثة إنسانية والناس يموتون في خيامهم بسبب القصف الإسرائيلي".

وقال إن "سكان المدينة والنازحون إليها بلا أي مقومات حياة منذ أكثر من 45 يوما، ولا يوجد مستشفى أو مركز صحي يقدم خدمة طبية في المدينة حاليا".

وفي السياق، أفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيف استهدف المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر: RT