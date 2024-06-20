بعد تحذير نصر الله.. اتصال هاتفي بين وزير خارجية لبنان ونظيره القبرصي

أجرى وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب يوم الخميس، اتصالا هاتفا بنظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، عقب تحذير "حزب الله" للحكومة القبرصية من فتح مرافقها للحرب على لبنان.

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وأعرب عبد الله بو حبيب لكونستانتينوس عن" تعويل لبنان الدائم على الدور الإيجابي الذي تلعبه قبرص في دعم الاستقرار في المنطقة".

من جهته أكد الوزير القبرصي "مضمون البيان الصادر عن رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس يوم أمس (الأربعاء) من أن بلاده تأمل أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة".

وشدد على أن" قبرص ليست بوارد التورط بأي شكل من الأشكال في الحرب الدائرة في المنطقة"، وفق ما نقلت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

كما أوضح الوزير القبرصي أن "قرار اقفال السفارة القبرصية أبوابها ليوم واحد كان محددا مسبقا لأسباب ادارية تتعلق بنظام التأشيرات وهي ستعاود العمل كالمعتاد بدءا من الغد (الجمعة)".

هذا وشدد الوزيران ختاما على "عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين واهمية تعزيز التعاون الثنائي بينهما لما فيه مصلحة الشعبين".

ويوم الأربعاء، وجه أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها للحرب على لبنان.

وقال نصر الله في كلمة خلال احتفال تأبيني لأحد كوادر الحزب الذي قتل بغارة إسرائيلية في بلدة جويا جنوب لبنان القائد العسكري طالب سامي عبد الله (أبو طالب): "لدينا معلومات تفيد بأن إسرائيل تجري مناورات في قبرص في مناطق ومطارات قبرصية".

وأضاف أمين عام "حزب الله": "تعتبر إسرائيل أنه في حال استهداف مطاراتها ستستخدم المطارات والمرافق القبرصية".

وأردف قائلا: "لذلك يجب أن تعلم الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للحرب على لبنان سيجبر الحزب على التعامل مع قبرص كأنها جزء من الحرب".

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام