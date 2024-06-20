"لحظة إطلاقها ولحظة انفجارها".."القسام" تعرض مشاهد إطلاق مسيّرة "انتحارية" صوب قوات إسرائيلية-فيديو

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من عملية سابقة لها، توثق إطلاقها لطائرة "زواري" المسيّرة "الانتحارية" باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة "حوليت".

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق المسّيرة، ولقطات صورتها كاميرا الطائرة "الانتحارية" خلال تحليقها "باتجاه الهدف"، كما أبان المقطع لحظة انفجارها.

إقرأ المزيد

وأعلنت كتائب "القسام" اليوم الخميس، أنها "استهدفت دبابتي "ميركفا" صهيونتين بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي القطاع"، مشيرة إلى أنه "بعد استهداف الدبابتين، فر طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدي "القسام" وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر".

وأضافت "القسام": "استكمالا للكمين المركب المعد مسبقا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. تمكن مجاهدو القسام مجددا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105"، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر".

المصدر: RT