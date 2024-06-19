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الرئيس السوري يتبادل التهنئة مع رئيس دولة الإمارات بعيد الأضحى المبارك

أخبار العالم العربي

الرئيس السوري يتبادل التهنئة مع رئيس دولة الإمارات بعيد الأضحى المبارك
SANA
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و الرئيس السوري بشار الأسد
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تبادل الرئيس السوري بشار الأسد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التهنئة بعيد الأضحى المبارك خلال مكالمة هاتفية بينهما.

ويحتفل المسلمون في شتى أرجاء العالم بعيد الأضحى المبارك الذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويوافق ميلاديا يوم الأحد السادس عشر من يونيو في معظم الدول.

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جدير بالذكر أنه في 6 فبراير الماضي، قبل الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية.

وكان الشحي قد وصل إلى دمشق في 29 يناير الماضي، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011.

وفي مارس الماضي قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث أجرى ورئيسها محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات رسمية تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: RT

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