مصر.. ضريح الشعراوي يتعرض للغرق (صورة)

تسبب عطل مفاجئ بمحطة الصرف بمنطقة دقادوس، مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في غرق ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومنطقة المقابر بمياه الصرف الصحي.

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وفوجئ زوار الضريح بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم ليبدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، مما يهدد بغرق الضريح بالكامل.

وقال أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إن سبب غرق ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى ومقابر ميت غمر، عطل مفاجئ فى ماكينة رفع الصرف الصحي، ما أدى إلى غرق المقابر.

وأكد رئيس ميت غمر أنه جرى استبدال الماكينة المعطلة بأخرى جديدة وإضافة 2 ماكينة رفع احتياطي حتى لا يتكرر ما حدث.

وأشار عثمان إلى أن المعدات وسيارة شفط المياه تعمل الآن على شفط المياه وإعادة المقابر إلى ما كانت عليه.

المصدر: مصراوي