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مصر.. انهيار عقار سكني قرب محطة مترو بوسط القاهرة والبحث عن ضحايا

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مصر.. انهيار عقار سكني قرب محطة مترو بوسط القاهرة والبحث عن ضحايا
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شهدت منطقة عابدين بوسط القاهرة في مصر، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة.

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وتسبب الانهيار في إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، فيما يتم البحث عن وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن رفقة قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها للتعامل في حالة وجود أي إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار، وتحرير محضر، والإحالة للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات وأسباب سقوط العقار.

المصدر: صدى البلد

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