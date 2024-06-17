ملك المغرب يؤدي صلاة العيد بمسجد الحسن الثاني (فيديو + صور)

أدى ملك المغرب محمد السادس، اليوم الاثنين، صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وعقب الصلاة، أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبيرة لهذا اليوم الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة، موردا أن عيد الأضحى يمثل شعيرة من شعائر الإسلام، ومنحة إلهية من الرب الرحيم، فيها تتجلى الوحدة والأخوة والتكافل والتضامن بين المسلمين.

#تطوان : #الملك_محمد_السادس نصره الله وأيده يؤدي صلاة #عيد_الأضحى بمسجد الحسن الثاني، محفوفا بصاحب السمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن و الأمير مولاي رشيد، قبل نحر الأضحية.



عيد مبارك سعيد لملكنا الهمام وللأسرة الملكية الشريفة، للمغاربة و للأمة الإسلامية.



تقبل الله منا ومنكم 🤲 pic.twitter.com/1S3VPYxSsx — Dr. Nada Yamani 🇲🇦 (@DrNada_Yamani) June 17, 2024

بعد ذلك، قام الملك بنحر أضحية العيد، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.

وفي ختام هذه المراسم، غادر الملك مسجد الحسن الثاني عائدا إلى القصر الملكي، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد.

عيد أضحى مبارك سعيد لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولكافة افراد الاسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي الشقيق



وادعو الله ان يديم على المملكة المغربية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء #المغربpic.twitter.com/X1s2h1Z2M3 — وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) June 17, 2024

يذكر أن 3 دول عربية، تحتفل اليوم الاثنين بعيد الأضحى هي سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا، إذ أعلنت هذه الدول أن بداية شهر ذي الحجة كانت يوم السبت الموافق 8 يونيو، وبالتالي جاء عيد الأضحى اليوم الاثنين.

المصدر: "هسبريس" + RT