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ملك المغرب يؤدي صلاة العيد بمسجد الحسن الثاني (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

ملك المغرب يؤدي صلاة العيد بمسجد الحسن الثاني (فيديو + صور)
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أدى ملك المغرب محمد السادس، اليوم الاثنين، صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وعقب الصلاة، أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبيرة لهذا اليوم الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة، موردا أن عيد الأضحى يمثل شعيرة من شعائر الإسلام، ومنحة إلهية من الرب الرحيم، فيها تتجلى الوحدة والأخوة والتكافل والتضامن بين المسلمين.

بعد ذلك، قام الملك بنحر أضحية العيد، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية.

وفي ختام هذه المراسم، غادر الملك مسجد الحسن الثاني عائدا إلى القصر الملكي، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن البهجة بحلول العيد.

يذكر أن 3 دول عربية، تحتفل اليوم الاثنين بعيد الأضحى هي سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا، إذ أعلنت هذه الدول أن بداية شهر ذي الحجة كانت يوم السبت الموافق 8 يونيو، وبالتالي جاء عيد الأضحى اليوم الاثنين.

المصدر: "هسبريس" + RT

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