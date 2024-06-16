ليبيا.. 145 إصابة بسبب الاستخدام الخاطئ لأدوات ذبح الأضاحي في أول أيام العيد

أصيب 145 شخصا في ليبيا بجروح بسبب الاستخدام الخاطئ للسكاكين وأدوات الذبح في أول أيام عيد الأضحى.

وفي يوم العيد تصدرت مدينة مصراتة الليبية بموجة من الإصابات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للسكاكين والأدوات الحادة حيث بلغ عدد الحالات الواردة إلى مركز مصراتة الطبي 104 حالات.

وبينها 10 حالات استدعت إجراء عمليات جراحية، فيما تلقى باقي المصابين العلاج الضروري وغادروا المركز بحالة جيدة.

من جهتها، شهدت مدينة بني وليد مشهدا مماثلا، حيث سجل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المدينة استقبال 26 حالة تراوحت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة والعميقة، وبين هذه الإصابات كان هناك 21 حالة رجال و5 حالات نساء.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الظهرة التخصصي ببني وليد لم يكن بعيدا عن هذه الكارثة، حيث استقبل أكثر من 15 حالة نتيجة سوء استخدام معدات وأدوات الذبح.

المصدر: RT