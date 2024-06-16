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الأسد يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع ملك البحرين والرئيس العراقي

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الأسد يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع ملك البحرين والرئيس العراقي
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تبادل ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة والرئيس السوري بشار الأسد التهنئة بعيد الأضحى خلال اتصال هاتفي بينهما، وشددا على علاقات الأخوة التي تجمع البلدين.

كما تبادل الأسد والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في اتصال هاتفي التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

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وأكد الرئيس الأسد والرئيس العراقي على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

الأسد يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع ملك البحرين والرئيس العراقي

وأدى الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم في رحاب جامع الروضة بدمشق.

المصدر: RT

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