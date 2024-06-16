الليبيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مدن درنة وطرابلس وسط مراسم إحياء ذكرى ضحايا فيضان دانيال (صور)

أدى عدد كبير من الليبيين صلاة عيد الأضحى في مدن درنة وطرابلس وسط مراسم إحياء ذكرى ضحايا فيضان دانيال وإجراءات أمنية مشددة.

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وأدى المئات من أهالي مدينة درنة صلاة عيد الأضحى اليوم الأحد في ساحة نادي دارنس وسط المدينة، وشهدت الصلاة حضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم خليفة، الذي أكد على "أهمية هذه المناسبة لإحياء ذكرى ضحايا فيضان درنة" الذي اجتاح المدينة جراء العاصفة "دانيال" في شهر سبتمبر الماضي.

وفي لفتة إنسانية، جرى نحر إبل وذبح أضاح عن الضحايا، في إشارة إلى التضامن والتعاطف مع أسر المتضررين.

وأوضح بيان صادر عن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن هذه الأضاحي تأتي في إطار "دعم المجتمع المحلي وتعزيز الروابط الاجتماعية".

وفي الوقت نفسه، تجمع المصلون في العاصمة طرابلس لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في "ميدان الشهداء"، الذي شهد تواجدا مكثفا لقوات الأمن لضمان سلامة المشاركين وتنظيم حركة المرور.

وذكرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الأمنية لضمان سير الصلاة بسلاسة وأمان.

وأظهرت الصور التي نشرتها المديرية جموع المصلين وهم يؤدون الصلاة في ساحة الميدان، في مشهد يعكس روح الوحدة والتآخي بين الليبيين في هذا اليوم المبارك.

وتأتي هذه الأجواء الروحانية في وقت تسعى فيه ليبيا لتعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الأزمات التي مرت بها البلاد، حيث تعتبر المناسبات الدينية فرصة لتجديد الأمل وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الشعب الليبي.

المصدر: RT