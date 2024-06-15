الجيش الإسرائيلي يستهدف عدة بلدات عند الحدود الجنوبية اللبنانية

أفاد مراسل RT في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف السبت عدة بلدات عند الحدود الجنوبية، فيما تم تسجيل قصف فوسفوري في ديرميماس وكفركلا والعديسة، تزامنا مع قصف على منطقة الوزاني.

وأوضح مراسل RT في ملخص مناطق القصف الإسرائيلي على البلدات الجنوبية بتاريخ: 15 /06/ 2024 كالآتي:

في القطاع الشرقي:

قصف فوسفوري استهدف بلدات ديرميماس وكفركلا والعديسة، تزامنا مع قصف مدفعي على بلدة الوزاني.

في القطاع الأوسط:

غارات جوية استهدفت بلدات عيتا الشعب وعيترون ومسيرة استهدفت دراجة نارية في محيط مدينة بنت جبيل.

إلقاء قنابل حارقة استهدفت بلدتي عيترون ومارون الراس.

في القطاع الغربي:

قصف مدفعي استهدف بلدات الناقورة وشيحين وجبل بلاط ووادي حامول وغارة من مسيرة استهدفت بلدة شيحين.

هذا وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات إخماد الحرائق في منطقة حامول في القطاع الغربي نتيجة القصف الإسرائيلي بالقذائف الحارقة والفوسفورية.

كما تجدد اشتعال الحرائق عند أطراف بلدة شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشار الحرائق وألسنة اللهب في المنطقة وجهود فرق الدفاع المدني للسيطرة عليها.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق التي اشتعلت في أحراج خراج بلدة القطراني والتي تسبب بها القصف للمنطقة.

وكانت الفرق قد بذلت جهودا عالية لإخماد الحريق الذي توسعت رقعته وطال أشجارا معمرة من السنديان، وسط ارتفاع درجات الحرارة.

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المصدر: RT