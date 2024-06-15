مصدر أمني سوري يعلن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون في البادية كانت معدة للتهريب

أفاد مصدر أمني سوري اليوم السبت بضبط الأجهزة المختصة كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة المعدة للتهريب إلى إحدى الدول المجاورة، من قبل التنظيمات الإرهابية في البادية السورية.

وأوضح المصدر نفسه أنه "من خلال المتابعة الأمنية والرصد الدقيق لتحركات الإرهابيين في منطقة البادية تمت مصادرة كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة أثناء محاولة تهريبها عبر منطقة التنف إلى إحدى دول الجوار، بالتنسيق مع مجموعات إرهابية أخرى متواجدة في منطقة الـ 55 الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية".

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وأكد أن "الجهات المختصة ستواصل مهامها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن لإحباط الأعمال الإجرامية التي ترتكبها هذه التنظيمات".

وذكرت تقارير إعلامية رسمية سورية أكثر من مرة على امتداد السنتين الأخيرتين أن مدربين تابعين للقوات الأمريكية في سوريا أجروا تدريبات مكثفة على استخدام قواذف (آر بي جي) وصواريخ تحمل على الكتف لمجموعات إرهابية بينهم مقاتلون تابعون لتنظيم “داعش” قبل نقلهم إلى بادية تدمر لتنفيذ هجمات على مواقع للجيش السوري والمرافق الحيوية والتجمعات السكنية في عمق البادية السورية، إضافة لإحداث ممرات غير شرعية عبر الحدود لتهريب كميات متنوعة من المواد المخدرة إلى دول الجوار.

المصدر: سانا