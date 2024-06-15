محمد بن زايد يلتقي بايدن وسوناك على هامش قمة مجموعة السبع

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا الوضع في غزة وقضايا إقليمية واقتصادية خلال لقائهما على هامش قمة G7 في إيطاليا.

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وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب أمس الجمعة إن الزعيمين "أكدا مجددا الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وتطرقا إلى القضايا الاقتصادية والتكنولوجية، وناقشا القضايا الإقليمية، بما في ذلك غزة".

وكانت الإمارات أكدت أهمية المقترحات التي قدمها بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة التعامل بجدية وإيجابية معها.

وعلى هامش مشاركته في جلسة قمة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة، عقد محمد بن زايد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث "بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتنموية"، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة أنهما استعرضا أيضا "عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى ضرورة تعزيز أسس السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

على هامش مشاركته في جلسة قمة مجموعة السبع في إيطاليا.. #رئيس_الدولة يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ويبحثان العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك #وامhttps://t.co/TfXAMO6vgHpic.twitter.com/zbyoWEW94n — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 14, 2024

المصدر: RT + وكالات