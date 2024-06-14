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لبنان.. إلقاء القبض على قاتل عسكري في الجيش (فيديو)

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لبنان.. إلقاء القبض على قاتل عسكري في الجيش (فيديو)
RT
لبنان.. إلقاء القبض على قاتل عسكري في الجيش
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أعلن الجيش اللبناني يوم الجمعة أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة ميرنا الشالوحي تمكنت من توقيف المواطن "ج. ص." مرتكب جريمة قتل العسكري عبد السلام محمد شرف ليلة 13 - 14 يونيو.

وأفاد في بيان بأن توقيف "ج. ص." تم إثر عملية دهم تخللها تبادل لإطلاق النار بين المتهم وعناصر الدورية.

لبنان.. إلقاء القبض على قاتل عسكري في الجيش (فيديو)

ووثق مقطع فيديو لحظة القاء القبض على قاتل العسكري في الجيش اللبناني عبد السلام محمد شرف.

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وفي وقت سابق أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن أحد عناصر الجيش المكلفين بالحراسة في محيط مرفأ بيروت وجد مقتولا ليل الخميس - الجمعة بطلقين ناريين من مسدس حربي ولم يعثر على سلاحه.

وأضافت أن الوحدات المختصة في الجيش تولت الكشف على مسرح الجريمة ويجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

ونعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف.
ونشرت نبذة عن حياته، حيث قالت إنه من مواليد 26 مايو 2003 بيروت وتم تمديد خدماته في الجيش اعتبارا من 6 مارس 2023.

وأفادت بأن الجندي القتيل حاز على تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.

المصدر: RT

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