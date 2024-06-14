مراسلنا: مقتل 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

أفاد مراسلنا بمقتل 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وقال مراسلنا إن 4 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا نتيجة استهداف منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، تجاه شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، منازل المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني "3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وفي دوار العودة والكراج الشرقي بمدينة رفح، وقعت اشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وشهدت ذات المنطقة قصف مدفعي وانفجارات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: RT