"حزب الله" يستهدف آلية عسكرية ومواقع إسرائيلية مهمة وينشر مشاهد فيديو

أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الخميس، أنه استهدف آلية عسكرية من نوع "همر" عند وصولها إلى مثلث قدس (يفتاح يوشع)، ومواقع إسرائيلية أخرى عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية نقطة تموضع لجنود العدو في وادي يرؤون بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوهم ‏بين قتيل وجريح".‏

وأوضح حزب الله في بيان ثان: "بعد رصد وترقب لقوات ‏العدو الصهيوني وعند وصول آلية عسكرية من نوع همر إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024 بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏

وأضاف "حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 5:50 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كما أكد في بيان آخر: "في إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، شن مجاهدو القوة الجوية في المقاومة الإسلامية وللمرة الثانية هذا اليوم ‏هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على قاعدة ميشار مستهدفين مراكز الاستخبارات المتبقية ‏بداخلها، وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجوما جويا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ‏وأصابوا أهدافهم بدقة".‏

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من "عملية استهداف المقر المستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل التابعة للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل".

هذا وتوعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، في وقت سابق، بتصعيد العمليات ضد إسرائيل.

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المصدر: RT