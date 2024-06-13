"كتائب القسام" تعرض مشاهد من عملية قصفها للقوات الإسرائيلية جنوب مدينة غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، لقطات من عملية استهداف قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "مشاهد من عملية دك القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون".

وأظهر مقطع الفيديو عناصر كتائب القسام "تجهز الصواريخ وتقصف القوات الإسرائيلية".

وأعلنت "كتائب القسام" أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة، مشيرة إلى استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بصاروخ 114 مليمترا.

كما أضافت في وقت سابق أنه تم استهداف دبابتين من نوع "ميركافا 4" بقذيفتي "الياسين 105" في مخيم الشابورة.

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المصدر: RT