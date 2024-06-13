من ضمنها حرب غزة.. طهران وبغداد تبحثان قضايا إقليمية ودولية

بحث وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري، مع وزير خارجية العراق، فؤاد حسين العلاقات بين البلدين وعددا من الملفات الرئيسية في المنطقة ومن ضمنها الحرب في قطاع غزة.

وقال باقري خلال مؤتمر صحفي مع حسين، في العاصمة العراقية، بغداد اليوم الخميس: "فؤجنا برحيل شخصيتين عظيمتين بالجمهورية الإسلامية هما رئيسا الجمهورية ووزير الخارجية".

وأضاف: "بحثنا العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع، ونشكر تعاطف العراق حكومة وشعبا تجاه إيران ووقوفه إلى جانبها في ظروفها الصعبة".

وأشار إلى أن "الشعبين الإيراني والعراقي لديهما حضارة وتاريخ مشتركان، ورؤية إيران هو توسع العلاقات مع العراق بنحو شامل".

وتابع: "إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في المنطقة ولديهما مسؤوليات لتعزيز الأمن فيها".

وفي حديثه عن الحرب في غزة قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: "ما يحدث في القطاع جريمة حرب ويجب أن نقف ضد الإبادة الجماعية هناك".

وأردف: "على الدول الإسلامية استخدام طاقاتها لوقف الجرائم الصهيونية في غزة، والإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط"، مشيرا إلى أن "الصهاينة بسبب فشلهم في غزة يمكن أن يرتكبوا خطأ آخر وأن يوسعوا نطاق اعتدائهم".

وطالب باقري الأمريكيين بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة"/ قائلا:"لا يمكن للأمريكيين دعم إسرائيل بالأسلحة والتظاهر بالسلام وإطلاق مبادرات".

من جهته قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "تطرقنا إلى وقف إطلاق النار في غزة، نحن مع وقف إطلاق نار دائم في القطاع، والموقف العراقي واضح بهذا الشأن".

وتابع: "الوضع الأمني في المنطقة حساس وإذا حدث هجوم على جنوب لبنان فسيؤثر ذلك على عموم المنطقة".

المصدر: RT