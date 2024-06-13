مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مصفى النفط الذي تعرض لحريق هائل في أربيل

كشف ضباط من الدفاع المدني بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق لشبكة "رووداو" الإعلامية تفاصيل جديدة حول مصفى النفط الواقع على طريق أربيل- كوير والذي تعرض لحريق هائل أمس الأربعاء.

وقال الضباط للشبكة الإعلامية اليوم الخميس إن "المصفى الذي تلتهمه النيران منذ نحو 12 ساعة لم يكن مرخصا، والمصفى كان غير قانوني، ولم يتبع أيا من تعليمات من الدفاع المدني".

ونشب حريق نحو الساعة 8:30 ليل أمس في مصفى على طريق أربيل - كوير، وسرعان ما امتد إلى مخزن مجاور للإسفلت.

وقالت "رووداو" إن النيران التي كافح أكثر من 40 فريق إطفاء لإخمادها، التهمت 3 مصاف ومخزنا للإسفلت والوقود".

وأشارت إلى إصابة 10 أشخاص جراء الحريق "إصابة أحدهم بليغة".

وأضافت أن "الحريق تسبب أيضا بخسائر مادية كبيرة أخرى، منها احتراق 3 سيارات للدفاع المدني و5 صهاريج للوقود".

وكانت معلومات أولية أشارت للشبكة إلى أن "مخزن أسفلت داخل المصفى قد شبت فيه النار".

ولم تنشر مديرية الدفاع المدني أي بيانات عن أسباب الحريق حتى الآن.

ويقع المصفى بعيدا عن المناطق السكنية، لكن يوجد الكثير من المصافي والمخازن في المنطقة.

المصدر: شبكة "رووداو"