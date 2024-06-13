القوات الإسرائيلية تشتبك مع عشرات الفلسطينيين في جنين وتدمر بنى تحتية (فيديو)

اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات مع عشرات الفلسطينيين في المدينة ومخيمها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب شاب عقب اقتحام مدينة جنين".

وقالت مصادر محلية "اقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات في المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه".

وأضافت المصادر "اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، وقامت بأعمال تجريف واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في شارعي الناصرة وحيفا، وفي محيط مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء، كما دمرت صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات".

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني": إن "قوات الاحتلال اعتدت على طاقم الإسعاف التابع للجمعية أثناء محاولته الوصول إلى إصابة بمنطقة الجبريات في جنين".

وقصف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية في حي الجابريات، واحتجز الشابين أمير عتابة، وأيمن عزوفة في جبل أبو ظهير، واعتقل المواطنة ابتسام صالح تركمان للضغط على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه، وفق ما أفادت "وفا".

وفي ذات السياق، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس سلسلة اقتحامات طالت عدة بلدات في الضفة الغربية، اعتقل خلالها فلسطينيين.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، سقط 540 مواطنا قتيلا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.

المصدر: RT