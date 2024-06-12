"حزب الله" يرد بصواريخ "بركان الثقيلة والكاتيوشا وغيرها" على اغتيال إسرائيل للقيادي "أبو طالب"

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية ضد إسرائيل، عقب اغتيالها لـ4 مقاتلين في صفوفه، بينهم القيادي طالب عبد الله "الحاج أبو طالب".

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عديدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "في إطار الرد على الاغتيال ‌‌‌‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎‏17:40 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، موقع بركة ريشا بصواريخ "بركان"، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:35‎ ‎من بعد ظهر اليوم الأربعاء، موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏17:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، موقع حانيتا بقذائف المدفعية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "في إطار الرد على الاغتيال ‌‌‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏17:05 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، موقع حدب يارين بصواريخ" بركان"، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "في إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة‎ ‌‏17:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ‏خربة ماعر وانتشارا لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا".‏

- "بعد مراقبة ومتابعة لقوّات ‏العدو في موقع المالكية وعند رصد تحرّك الجنود بداخله، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏14:15 من بعد ظهر اليوم الأربعاء بقذائف المدفعية، وأصابوهم إصابة مباشرة".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 12:15 من قبل ظهر اليوم الأربعاء التجهيزات التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

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- "في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويّا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر اليوم الأربعاء، موقع الراهب بالقذائف المدفعية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر اليوم الأربعاء، موقع راميا بالقذائف المدفعية".‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم الأربعاء، موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية". ‏

- "في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا". ‏

- "في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

- "في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح اليوم الأربعاء، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح اليوم الأربعاء، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن 215 صاروخا أطلقت من لبنان على الشمال منذ ساعات الصباح، عقب اغتيال إسرائيل لقائد كبير في "حزب الله" ليل أمس.

ويأتي هذا التصعيد عقب اغتيال إسرائيل لمقاتلين في "حزب الله"، بينهم قائد كبير (طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب")، عبر استهداف منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني بثلاثة صواريخ، ليل أمس الثلاثاء،

من جهته، توعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز

المصدر: RT‏