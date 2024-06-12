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مستوطنون يطلقون النار على تاجر فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس (فيديو)

أخبار العالم العربي

مستوطنون يطلقون النار على تاجر فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس (فيديو)
Globallookpress
القدس
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أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على تاجر فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس اليوم الأربعاء، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت مراسلتنا بأن الشخص الذي تعرض لإطلاق النار "شاب فلسطيني وصاحب محل هدايا في البلدة القديمة".

ويظهر في الفيديو عدد من المستوطنين وهم يحملون أسلحة مختلفة، فيما يستلقى الشاب المصاب وسط الشارع لتلقي العلاج وسط حالة من الارتباك وتعالي الصرخات.

المصدر: RT

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