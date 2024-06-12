الملك السعودي وولي العهد يهنئان بوتين

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لروسيا.

وأعرب الملك عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس الروسي، معربا عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

يذكر أن الثاني عشر من يونيو يوافق يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.

المصدر: "سبق"