قتلى وجرحى ومفقودون وسط قصف إسرائيلي مكثف لمختلف مناطق قطاع غزة

كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة منذ ساعات صباح الأربعاء، مخلفا عددا من القتلى والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، وفق ما أفاد مراسلنا.

وكشف مراسلنا أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية حتى اللحظة في القطاع غزة، ففي مدينة غزة وشمالها، سقطت عدة قذائف مدفعية شرق مخيم جباليا وشرق بيت حانون شمال القطاع.

ووقع عدد من القتلى والجرحى جراء استهداف منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفقد 6 أشخاص جراء استهداف منزل في شارع أبو العظام في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي شرقي وجنوبي مدينة غزة، وتقدم عدد من آليات الجيش الإسرائيلي إلى محيط مفترق الكويت وشارع السكة جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تحت غطاء مدفعي وناري مكثف.

واستهدفت القوات الإسرائيلية محيط مسجد الأبرار بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي المحافظة الوسطى، استهدف قصف مدفعي شمال وشرق مخيم البريج وشمالي مخيم النصيرات وشمال شرق وجنوب شرق مخيم المغازي وشرق دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات.

كما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي، نيرانه شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفارق الشاب محمد ابراهيم درويش، الحياة متأثرا بإصابته في استهداف مدرسة وكالة الغوث في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما فارقت الحياة الشابة شيرين عبدالكريم الغصين، ابنة المختار أبو رفيق الغصين، متأثرة بإصابتها في أحداث مجزرة مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية شرق حي المعمور وشرق بلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس.

واستهدفت غارات مكثفة وسط مدينة رفح، كما استهدف الجيش الإسرائيلي عدة منازل بـ3 صواريخ بحي البرازيل جنوب رفح.

ووقعت انفجارات عنيفة وقصف مدفعي إسرائيلي محيط خربة العدس ومنطقة مصبح ومخيم يبنا والشابورة والبرازيل وحي قشطة ومنطقة البلد و تل زعرب ودوار زعرب في رفح، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار من وسط المدينة.

وقتل طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف منزل في حي ميراج بين خان يونس ورفح من الجهة الشرقية.

كما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه باتجاه وسط مدينة رفح، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط دوار المشروع شرق المدينة.

وتمركزت وتواجدت آليات الجيش الإسرائيلي، في حي السلام والشوكة ومحيط المعبر في المناطق الشرقية لمدينة رفح وحي البرازيل وحي قشطة ومخيم يبنا والشابورة والبلد ومحيط تل زعرب غرب رفح.

وأشار مراسلنا إلى أن "مناطق رفح خطيرة جدا والعملية الإسرائيلية لم تنته بعد، وطائرات الكواد كابتر والاستطلاع وقناصة الجيش الإسرائيلي تستهدف كل من تراه".

المصدر: RT