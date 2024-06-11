منظمة الهجرة الدولية: مصرع 39 شخصا جراء غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليمن

قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء، إن 39 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق مركب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اليمنية.

ونشر المتحدث باسم المنظمة الأممية عبر موقع "إكس" بيانا مقتضبا قال فيه "حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن: غرق قارب يحمل 260 مهاجرا أمس، 39 قتيلا، 150 مفقودا، و71 ناجيا" مشيرا إلى أن المنظمة تقدم مساعدات فورية للناجين.

ووفق "منصة يمن فيوتشر" زادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين، لا سيما قبالة السواحل الشرقية والغربية لليمن.

حادث أليم قبالة سواحل #اليمن: غرق قارب يحمل 260 مهاجرًا أمس.



بلغ عدد الذين لقوا حتفهم 39 قتيلاً، بينما أصبح 150 في عداد المفقودين، وبلغ عدد الناجيين 71 ناجياً.



تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدات الفورية للناجين من الحادث المأساوي.



وسنوافيكم بآخر المستجدات. — المنظمة الدولية للهجرة (@IOM_Arabic) June 11, 2024

وعادة ما يسلك المهاجرون الأفارقة، خاصة من إثيوبيا والصومال، طريقا محفوفا بالمخاطر، يبدأ من القرن الإفريقي وصولا إلى خليج عدن، بعدما أصبح اليمن نقطة انطلاق نحو السعودية ودول الخليج بحثا عن فرص عمل، حسب المنصة.

المصدر: "أ ف ب"+"يمن فيوتشر"