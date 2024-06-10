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مباحثات ليبية جزائرية لتعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة

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مباحثات ليبية جزائرية لتعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة
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أجرى المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور، لقاء مع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في العاصمة الجزائرية.

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وجاء هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة للاجتماع الوزاري للجنة الـ 10، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول الاتحاد الإفريقي في قضايا السلم والأمن الدوليين.

وخلال الاجتماع، أكد الباعور وعطاف على ضرورة مواصلة الجهود لإصلاح مجلس الأمن الدولي وتعزيز دور القارة الإفريقية في هذا السياق.

كما حثا الأطراف الدولية على تبني مواقف تسهم في تحقيق مصالح القارة الإفريقية وتوحيد الرؤى بين دول الاتحاد.

وفي سياق آخر، شدد الجانبان الليبي والجزائري على أهمية تفعيل لجنة الشؤون القنصلية بين البلدين، وأكدا على ضرورة الانتظام في عقد لجنة الحدود ومتابعة تنفيذ النتائج المكلفة بها، بهدف تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.

المصدر: RT

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