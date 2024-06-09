المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تبدأ تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بدء عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية "المجموعة الأولى"، التي تشمل 60 مجلسا بلديا، اليوم الأحد.

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وأوضحت المفوضية في بيان أن البلديات المستهدفة موزعة على مختلف مناطق البلاد، ضمن 106 مجالس بلدية مخطط انتخابها هذا العام.

وأكدت المفوضية أن التسجيل في هذه الانتخابات سيكون جديدا كليا، ويعتمد على إقامة مقدم الطلب في البلدية التي سينتخب فيها. ويمكن للمواطنين تقديم طلبات التسجيل عبر منظومة الرسائل النصية أو من خلال مراكز "لجان قبول طلبات التسجيل" المتاحة فقط للمقيمين في البلديات المستهدفة.



وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستستمر لمدة 15 يوما، أي حتى 23 يونيو الجاري، ستبدأ المفوضية في توزيع البطاقات الانتخابية على المسجلين الجدد الذين لم يحصلوا على بطاقة في السابق.

وأشارت إلى أن البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها في العام 2021 ستظل سارية المفعول وستستخدم للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع.

كما حثت المفوضية الراغبين في الترشح على الاطلاع على شروط الترشح ونصوص اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية رقم 43 لسنة 2023، خاصةً شرط (التزكية) الذي يتطلب جمع أرقام الناخبين من البطاقات الانتخابية المستلمة، وليس الأرقام الوطنية كما كان معمولا به سابقا.

من المقرر أن تبدأ انتخابات المجالس البلدية "المجموعة الثانية" بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات "المجموعة الأولى"، المتوقع في النصف الثاني من أغسطس 2024.

ودعت المفوضية المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي واختيار من يدير شؤون بلدياتهم، مؤكدة على ضرورة دعم مؤسسات الدولة لنجاح العملية الانتخابية.

المصدر: RT