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إخماد 22 حريقا في محافظة السويداء السورية

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إخماد 22 حريقا في محافظة السويداء السورية
Globallookpress Azalden Idlib / INA Photo Agency
صورة تعبيرية
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أعلن قائد فوج الإطفاء في محافطة السويداء السورية فادي الداود إخماد 22 حريقا في المحافظة، يوم أمس، بلغت مساحتها أكثر من 22 دونما حراجيا و40 دونم أشجار مثمرة.

وقال الداود إن حصيلة الحرائق التي تم إخمادها يوم أمس الجمعة وصل إلى 22 حريقا أكبرها الحريق الحراجي على طريق الجبل الذي طال 20 دونما حراجيا وأشجارا مثمرة والحريق الحراجي على طريق الثعلة والذي أتى على 4 دونمات قمح وأشجار توت، إضافة إلى الحريق الحراجي في منطقة حيور اللوز شمال مطعم سؤادة طال من 40-50 دونم أشجار مثمرة.

ومن الحرائق التي تم إخمادها أيضا الحريق الحراجي في قرية المجدل والذي طال دونما ونصف دونم قمح، لتتركز باقي الحرائق على أراضي الأعشاب اليابسة أحدها طال أشجارا مثمرة في قرية قنوات.

المصدر: الوطن أون لاين

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