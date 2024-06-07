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السفارة الأمريكية في بيروت عقب أيام من الهجوم عليها: مجتمع اللاجئين لا يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم

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السفارة الأمريكية في بيروت عقب أيام من الهجوم عليها: مجتمع اللاجئين لا يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم
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نشرت السفارة الأمريكية في بيروت يوم الجمعة، بيانا على منصة "إكس"، عبرت فيه عن شكرها للدعم الذي تلقته خلال الأيام الماضية عقب تعرض مبنى السفارة لإطلاق نار يوم الأربعاء الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية: "نحن ممتنون لتدفق الدعم من أصدقائنا خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة لعضو قوة الحرس المحلي لدينا الذي أصيب بجروح خطيرة".

وأضافت: "نتقدم بالشكر الجزيل للحكومة اللبنانية، والقوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي على شراكتهم واحترافيتهم وشجاعتهم".

وتابعت: "إن هذا الهجوم لن يثنينا، ونحن ملتزمون بصداقتنا الدائمة مع شعب لبنان".

وقالت السفارة الأمريكية في تدوينة أخرى: "إنه لمن الأهمية بمكان ألا يتم إخراج هذا الحادث عن سياقه واستخدامه كسلاح ضد مجتمع اللاجئين في لبنان، الذي لا يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم".

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وكانتن قد تعرضت السفارة الأمريكية في بيروت يوم الأربعاء لإطلاق نار من قبل 3 مسلحين استعملوا أسلحة خفيفة خلال هجومهم.

وأعلن الجيش اللبناني أنه قبض على أحد المسلحين مصابا وهو من الجنسية السورية، فيما قتل آخر.

كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني لاحقا تنفيذ عمليات مداهمة لعدد من المنازل في البقاع الغربي وتوقيف 5 أشخاص ضمن إطار ملاحقة المتورطين في إطلاق النار على السفارة.

المصدر: RT

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