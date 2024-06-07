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بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أخبار العالم العربي

بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث وقف إطلاق النار في غزة
AP Petr David Josek, Pool
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أعلنت الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بجولة في الشرق الأوسط من 10 إلى 12 يونيو الجاري، سيزور خلالها مصر وإسرائيل والأردن وقطر.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن بلينكن "سيبحث مع الشركاء ضرورة الاتفاق على وقف لإطلاق النار يضمن الإفراج عن الرهائن".

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وأشارت الخارجية إلى أن بلينكن سيصر على أن اتفاق وقف إطلاق النار ينفع الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وفي الأردن من المتوقع أن يحضر بلينكن مؤتمرا حول تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة. وينظم المؤتمر الأردن ومصر والأمم المتحدة.

وبعد جولته في الشرق الأوسط من المقرر أن يتوجه بلينكن إلى إيطاليا، حيث سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء قمة دول مجموعة السبع.

المصدر: تاس

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