"حزب الله": استهدفنا مرابض مدفعية وجنودا وآلية عسكرية للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهدافه لمرابض مدفعية وجنود وآلية عسكرية للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية بعد ظهر اليوم الجمعة، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشارا لجنوده ‏في محيطها بقذائف المدفعية".‏

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية بعد ظهر اليوم الجمعة، آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا بصاروخ موجه أصابها ‏إصابة مباشرة".‏

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، فيما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

في حين أكد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اليوم، أن "إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية ضد "حزب الله" اذا لم يتم التوصل لحل سياسي يضع حدا لتهديدات الحزب ويسمح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم".

المصدر: RT