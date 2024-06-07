 
مباشر
عاجل
روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

الخارجية المصرية: لن نتوقف عن إدانة جرائم إسرائيل

أخبار العالم العربي

الخارجية المصرية: لن نتوقف عن إدانة جرائم إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp2d

قالت وزارة الخارجية المصرية إن "الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية تتواصل يوما تلو الآخر على مرأى ومسمع من العالم المتحضر".

إقرأ المزيد
مراسلنا: أكثر من 200 قتيل فلسطيني خلال 5 أيام بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة
مراسلنا: أكثر من 200 قتيل فلسطيني خلال 5 أيام بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة

وأكدت وزارة الخارجية أن "الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل بقصف إسرائيلي متعمد لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات ومسيرة بالأعلام في القدس المحتلة تشمل ممارسات عنصرية".

كما أكدت الخارجية المصرية أن مصر لن تتوقف عن إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المشينة.

وتابعت الخارجية أن مصر ستعمل جاهدة مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان مراسل RT قد أفاد بأن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا خلال الأيام الـ5 الماضية بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة بفعل القصف المكثف ومحاولات التوغل الإسرائيلي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي