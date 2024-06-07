الخارجية المصرية: لن نتوقف عن إدانة جرائم إسرائيل

قالت وزارة الخارجية المصرية إن "الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية تتواصل يوما تلو الآخر على مرأى ومسمع من العالم المتحضر".

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وأكدت وزارة الخارجية أن "الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل بقصف إسرائيلي متعمد لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات ومسيرة بالأعلام في القدس المحتلة تشمل ممارسات عنصرية".

كما أكدت الخارجية المصرية أن مصر لن تتوقف عن إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المشينة.

وتابعت الخارجية أن مصر ستعمل جاهدة مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان مراسل RT قد أفاد بأن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا خلال الأيام الـ5 الماضية بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة بفعل القصف المكثف ومحاولات التوغل الإسرائيلي.

المصدر: RT