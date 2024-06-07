بعد توقف دام 28 عاما.. عودة قطار تونس الجزائر للعمل (فيديو)

أكد توفيق بوفايد، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اليوم الجمعة، على نجاح الرحلة التجريبية بين تونس والجزائر، بعد توقف دام لمدة 28 عاما (منذ 1996).

وأوضح بوفايد خلال اتصال هاتفي لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية، أن "السفرة انطلقت بقطار جزائري من مدينة عنابة، ودامت 8 ساعات".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار الانطلاق الفعلي في غضون الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن "برنامج السفرات سيكون بمعدل سفرة ذهابا وأخرى إيابا يوميا، بقطار جزائري مبدئيا، وستقتصر على عنابة ثم كامل الجزائر".

المصدر: راديو جوهرة