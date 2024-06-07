ناشطون سودانيون: 40 قتيلا في قصف مدفعي قرب الخرطوم

أفاد ناشطون سودانيون اليوم الجمعة بأن نحو 40 شخصا قتلوا في قصف "مدفعي عنيف" من قوات الدعم السريع على أم درمان، ضاحية الخرطوم.

وذكرت "تنسيقية لجان مقاومة كرري" في بيان إن قوات الدعم السريع قصفت الخميس أم درمان، والحصيلة حتى الآن ... 40 مواطنا/مواطنة شهداء، وإصابات فوق 50 بين طفيفة وحرجة".

وأضافت "لا يوجد حصر دقيق لعدد شهداء اليوم بأم درمان"، موضحة أن "أغلب المتوفين وصلوا لمشفى النو التعليمي، والبقية لمستشفيات خاصة والبقية الأخرى تمّ دفنهم قبل وصولهم للمستشفيات من قبل ذويهم".

واتهم ناشطون قوات الدعم السريع التي تحارب الجيش السوداني منذ أبريل 2023، بتنفيذ هجوم دام على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة في وسط السودان، أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص بينهم 35 طفلا.

في هذه الأثناء، تتواصل المعارك في جميع أنحاء البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو.

لكن حصيلة قتلى الحرب لا تزال غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.

المصدر: "أ ف ب"