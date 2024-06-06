ماكرون: الوقت ليس مناسبا الآن للاعتراف بفلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتبر الوقت الراهن غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين.

ومع ذلك أشار ماكرون في حديث لقناتي "تي إف 1" و"فرانس 2"، يوم الخميس، إلى أن "الاعتراف بفلسطين ليس أمرا محرما".

إقرأ المزيد

وأَضاف أن فرنسا تدعو دائما إلى حل سلمي طويل الأمد للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.

ويأتي ذلك على خلفية اعتراف عدد من الدول، بينها إسبانيا والنرويج وإيرلندا، بالدولة الفلسطينية في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم حركة "حماس".

المصدر: تاس