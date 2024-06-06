"حزب الله": استهدفنا موقع البغدادي الإسرائيلي بصواريخ "بركان" ثقيلة وحققنا إصابات مؤكدة

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الخميس أنه استهدف "‏موقع البغدادي العسكري الإسرائيلي بصواريخ "بركان ثقيلة"، وأصابوه إصابة مباشرة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".‏ ‏

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي صباح اليوم في عيترون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع البغدادي بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

وجاء ذلك بعد وقت قصير من دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "كريات شمونة"ومحيطها وفي الجليل الأعلى، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة.

كما أشار "حزب الله" في أحد بياناته إلى أنه "قصف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎وردا ‌‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم أيضا، أنه أطلق صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، "كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال".

المصدر: RT