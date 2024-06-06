 
مباشر

الخارجية الروسية: اعتراف الدول الغربية بفلسطين "خطوة صحيحة" لكنها متأخرة

أخبار العالم العربي

الخارجية الروسية: اعتراف الدول الغربية بفلسطين
Globallookpress MFA Russia
نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xorh

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية هو خطوة صحيحة لكنها متأخرة.

جاء ذلك وفقا لتصريحات بوغدانوف للصحفيين، حيث تابع: "يبدو لي أن هذه الخطوة صحيحة، وفي الاتجاه الصحيح، لكنها بالطبع تأتي متأخرة للغاية بالنسبة لموقفنا المبدئي. فكما تعلمون، كان الاتحاد السوفيتي قد اعترف بالدولة الفلسطينية في أوانه".

إقرأ المزيد
بوغدانوف: روسيا تعتزم تنظيم لقاء جديد للفصائل الفلسطينية
بوغدانوف: روسيا تعتزم تنظيم لقاء جديد للفصائل الفلسطينية

وبحسب قوله فإن "الزملاء الغربيين استغرقوا وقتا طويلا جدا للتفكير" في الاعتراف بفلسطين على خلفية وجود "خلل إقليمي"، نظرا لأنه بعد القرار الأساسي عام 1947 بشأن إنشاء الدولتين العربية واليهودية، "تم إنشاء إسرائيل، ولم يتم إنشاء الدولة الفلسطينية".

في الوقت نفسه، أشار بوغدانوف إلى أن اعتراف الاتحاد السوفيتي بفلسطين تسبب في تداعيات ملموسة، حيث تابع: "عندما اعترفنا بفلسطين، لم يكن ذلك مجرد إعلان، بل كانت خطوات سياسية ودبلوماسية محددة. فلديهم سفارة في موسكو، ولدينا مكتب تمثيلي في رام الله". 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا