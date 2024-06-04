مصدر رفيع المستوى: اجتماع مصري قطري أمريكي بالدوحة لبحث الهدنة بشأن غزة

أفاد مصدر رفيع المستوى يوم الثلاثاء بأن اجتماعا يجمع قيادات أمنية مصرية مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة يوم الأربعاء لبحث آليات استئناف مفاوضات الهدنة.

ووفق قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، قال المصدر إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

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وفي وقت سابق أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن وفدا من حماس سيصل الثلاثاء إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع وسطاء مصريين وقطريين.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يعتقدون أن حماس لن ترفض المقترح رفضا قاطعا وإنما ستطلب إدخال تعديلات عليه.

من جهة أخرى أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن مجلس الحرب قرر عدم إرسال وفد إلى القاهرة حتى الحصول على إشارات إيجابية من الوسطاء.

والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن حماس قالت الأسبوع الماضي إنها تنظر بـ"إيجابية" إلى الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، لكنها لم تعلق منذ ذلك الحين رسميا على المفاوضات المتوقفة، كما لم يعلن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة عن أي محادثات جديدة.

المصدر: RT + "القاهرة الإخبارية"