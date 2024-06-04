قطر تؤكد أن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

ولفت الأنصار في مؤتمر صحافي إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية بشأن غزة، مؤكدا أن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

وأفاد بأن "المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف، وتوفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة كما أنها ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين".

وكشف الأنصاري أن "الاجتماع الخماسي عبر الاتصال المرئي أمس أكد ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال"، مشددا على "أننا نحتاج كمجتمع دولي إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لقبول المقترح".

وأضاف: "لا مواقف واضحة حتى الآن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مقترح بايدن"، جازما أن "الاتصالات لم تتوقف مع كل الأطراف المعنية بالأزمة في غزة".

ورأى أن "حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن يكون سببا كافيا للتوصل إلى اتفاق".

المصدر: RT