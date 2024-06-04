زعماء دينيون عرب وإسرائيليون ينظمون مسيرة من أجل حقوق الإنسان والسلام في القدس

تجمع حوالي 200 شخص بينهم زعماء دينيون عرب وإسرائيليون في القدس للمشاركة في مسيرة من أجل حقوق الإنسان والسلام.

اجتمع الزعماء الدينيون والمشاركون من جميع الديانات اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز والبوذيين، في ساحة صهيون، حيث أقاموا صلوات وغنوا من أجل السلام.

ومن هناك، ساروا نحو باب الخليل، واختتموا الحدث بعرض موسيقي لجوقة شباب القدس.

وافتتح المسيرة آفي دابوش، الرئيس التنفيذي لمنظمة صوت الحاخام لحقوق الإنسان غير الحكومية، الذي قال: "إن الإيمان بالله والإنسان في الأوقات الصعبة يتطلب الكثير من الشجاعة. هذه هي قوتنا ولا يمكن أن تبقى فقط داخل المعابد اليهودية والكنائس".

وأضاف: "لدينا مسؤولية هائلة، وكنوز المعرفة والحكمة والمحبة، وليس لدينا خيار سوى توحيد الجهود لخلق معجزة التغيير والإصلاح تحويل الدم إلى ماء والحرب إلى سلام".

وقال الشيخ يونس عماشة عضو المجلس الديني الدرزي الأعلى دعاء من أجل التعايش والأخوة والمحبة والسلام: "كل من يتحد بالله يفيض فيه نهر المحبة، فالإنسان هو أن يحب الآخرين دون قيد أو شرط، بلا حدود ولا مكافأة، وحتى إلى الحد الذي يتغلب فيه على العداوة ويتجاوزها".

كما تلت تمار العاد أبلباوم، حاخام الطائفة الصهيونية الإصلاحية والمحافظة في القدس، والحاجة ابتسام محاميد، ناشطة السلام العربية الإسرائيلية، صلاة من أجل السلام معا.

المصدر: "جيروزاليم بوست"