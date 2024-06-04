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مطالب في مصر بتحصيل ألف دولار عن كل قطعة أثرية سرقتها الدول الأوروبية وأمريكا

أخبار العالم العربي

مطالب في مصر بتحصيل ألف دولار عن كل قطعة أثرية سرقتها الدول الأوروبية وأمريكا
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طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في مصر أيمن أبو العلا بضرورة استعادة الآثار المصرية الموجودة في الخارج.

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وأشار خلال تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة "ON E" مساء الاثنين إلى أن مصر لديها 1.5 مليون قطعة أثرية بالخارج ثلاثة أرباعها مهربة، لافتا بأن معظمها موجود في متاحف ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا.

وأكد أن "هذه الآثار ليست مخفية بل على الملأ بشكل علني داخل المعارض"، مطالبا بإيجاد آلية لاستعادتها أو الحصول على نسبة من عائداتها، خاصة أن مصر مدينة لهذه الدول، قائلا: "نحن مدينون لهذه الدول وعلينا أقساط، 1.5 مليون قطعة أثرية، مش ثروتنا وورثنا حتى لو أخذت ألف دولار على القطعة.. ولا إحنا بنورث بس ديون".

ودعا إلى ضرورة إيجاد آلية لدخول الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد، مؤكدا أنه سيساهم في إحداث طفرة على صعيد الناتج المحلي ودعم الدولة.

المصدر: الشروق

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