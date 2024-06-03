تونس.. حجز أزياء عسكرية معدة للبيع خارج الأطر القانونية (صور)

تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بولاية نابل شمال شرق تونس من ضبط شاحنة خفيفة تابعة لإحدى الشركات وحجز بداخلها 11 زي عسكري مزركش.

وأفاد الحرس الوطني في بيان بأنه وبمزيد التحري مع السائق تم التعرف على مصدر الأزياء الكائن مقرها بسليانة.

وأضافت أنه وبالتنسيق مع الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بسليانة وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت الوحدات الأمنية مقر الشركة حيث تم حجز كمية أخرى من الأزياء.

وأشارت إلى أنه وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحب الشركة.

المصدر: RT